Літва і Польшча запусцілі праект па ўмацаванні аховы мяжы з Беларуссю
Усходні фланг НАТА хочуць канчаткова ператварыць у мілітарызаваную зону. Пагранічная служба Літвы аб'явіла аб старце сумеснага з Польшчай праекта па ўмацаванні аховы мяжы з Беларуссю. Падстава не мяняецца: гэта нелегальная міграцыя, якая нібы мае месца з боку нашай краіны.
Узмацніць усходнія межы Літва хоча з дапамогай нейкіх тэхналагічных рашэнняў, набыцця спецабсталявання, пашыранага выкарыстання ўжо закупленых беспілотнікаў і павышэння супрацоўніцтва літоўскіх і польскіх пагранслужб.
Выдаткаваць на рэалізацыю праекта плануюць амаль 2 млн еўра, больш за 1,5 млн з іх разлічваюць атрымаць з фондаў ЕС. І гэта пры тым, што Літва ўжо рэалізуе праект па стварэнні зон контрмабільнасці: напярэдадні "зубы дракона" з'явіліся на мяжы ў пунктах пропуску "Шумскас" - "Лоша", "Лаворышкес" - "Катлоўка" і "Мядзінінкай" - "Каменны Лог".