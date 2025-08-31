Літва хоча аднавіць балоты на мяжы з Беларуссю

Літва плануе аднавіць раней асушаныя балоты на мяжы з нашай краінай, тлумачачы гэта "мерамі па ўзмацненні бяспекі".



У памежнай зоне каля 60 тысяч гектараў балотаў, але больш за палову асушана. Аднаўленне такой плошчы зойме каля 10 гадоў, а кошт прац на адзін гектар вагаецца да 2 тыс еўра і вышэй. І па самых сціплых падліках, сума перавысіць 15 млн.

