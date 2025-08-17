Глядзець анлайнПраграма ТБ
Літва мае намер пабудаваць трохузроўневую лінію абароны на мяжы з Расіяй і Беларуссю

Мінабароны Літвы аб'явіла пра намер перайсці да будаўніцтва адзінай трохузроўневай абарончай лініі, якая павінна будзе мець глыбіню 50 км і забяспечыць узмоцнены кантроль на мяжы з Расіяй і Беларуссю.

Лінія абароны будзе складацца з трох эшалонаў, якія ўключаюць супрацьтанкавыя равы, мінныя палі, умацаваныя пазіцыі з акопамі, а таксама інжынерныя загароды.

Усё гэта будзе інтэгравана з праектамі НАТА і Еўрасаюза, а асноўная задача - запаволіць рух расійскіх войскаў і пратрымацца да прыбыцця асноўных сіл альянсу.