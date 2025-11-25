3.70 BYN
Літва можа зноў закрыць мяжу з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чарговае памутненне ў галовах літоўскага рэжыму. Прэм'ер рэспублікі заявіла, што ў Вільнюсе думаюць аб паўторным закрыцці мяжы з Беларуссю. Пры гэтым Ругінене адзначыла, што нацыянальныя санкцыі супраць нашай краіны - гэта апошняя мера.
Пытанне абмяркуюць 27 лістапада на ўрадавай камісіі. Паводле слоў Ругінене, з тэрыторыі нашай краіны зноў назіраюцца масавыя запускі метэазондаў з кантрабандай цыгарэт. Вось толькі там відавочна забылі, што за незаконнай дзейнасцю стаяць менавіта літоўцы.
Напярэдадні ў Латвіі былі затрыманы грамадзяне Літвы, якія прыехалі забраць кантрабандныя цыгарэты, адпраўленыя нібыта з тэрыторыі Беларусі.