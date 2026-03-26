Літва не ведае, як аплаціць стаянку фур у Беларусі

Самі сябе загналі ў вугал. Палітыкі Літвы не ведаюць, як заплаціць Беларусі за стаянку фур без парушэння санкцый. Аб гэтым заявіў старшыня камітэта Сейма па знешняй палітыцы. Справа ў тым, што разлік праз беларускія банкі немагчымы з-за санкцый. Вываз з Літвы наяўных грошай абмежаваны законам, дазволенай сумы не хопіць.



Паводле слоў чыноўніка, толкам сітуацыю ніхто не разумее. Неабходны механізм, якім маглі б скарыстацца перавозчыкі без асцярогі парушыць санкцыі. Але, як бачым, дагэтуль у Вільнюсе ніхто гэтым не азадачыўся, нават нягледзячы на тое, што гісторыя з грузавікамі доўжыцца не першы месяц.