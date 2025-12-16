3.68 BYN
Літва пабудуе новы палігон за 10 км ад мяжы з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Яшчэ адзін крок Літвы на шляху да эскалацыі напружанасці ў рэгіёне. Па рашэнні Вільнюса за 10 км ад беларускай мяжы будзе пабудаваны новы палігон. Ён прызначаецца для навучання як мясцовых, так і натаўскіх вайскоўцаў.
Міністэрства абароны балтыйскай рэспублікі палічыла крокавую блізкасць да дзяржаўных межаў суседа выгаднай у ваенным плане адносна Сувалкскага калідора. Акрамя таго Літва вырашыла падвоіць плошчу трэніровачнага поля каля Калінінградскай вобласці Расіі.