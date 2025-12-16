Літва пабудуе новы палігон за 10 км ад мяжы з Беларуссю

Яшчэ адзін крок Літвы на шляху да эскалацыі напружанасці ў рэгіёне. Па рашэнні Вільнюса за 10 км ад беларускай мяжы будзе пабудаваны новы палігон. Ён прызначаецца для навучання як мясцовых, так і натаўскіх вайскоўцаў.