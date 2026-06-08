3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Літва рве прыгранічныя сувязі з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вільнюс працягвае знішчаць адносіны з Мінскам. Літоўскі Сейм пачаў разгляд ініцыятывы МЗС па дэнансацыі пагаднення з Беларуссю аб малым прыгранічным руху.
Прыбалтыйскія дыпламаты заяўляюць, што падпісаны яшчэ ў 2010 годзе дакумент страціў актуальнасць, паколькі так і не запрацаваў на поўную сілу.
Пагадненне павінна было дазволіць жыхарам прыгранічных зон перасякаць мяжу па спецдазволах і знаходзіцца ў прыгранічнай зоне іншай краіны да 90 дзён на працягу паўгода. Аднак замест таго каб развіваць эканамічныя сувязі і аблягчаць жыццё простым людзям, літоўскія ўлады зноў выбралі шлях узвядзення жалезнай заслоны.