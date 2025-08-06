3.69 BYN
Магчымая сустрэча Трампа і Пуціна. Белы дом выступіў з шэрагам важных заяў
Пасля перамоў прэзідэнта Пуціна са спецпасланнікам Трампа Уіткафам, якія прайшлі 6 жніўня, Белы дом выступіў з цэлым шэрагам важных заяў. Перамовы ў Маскве былі названы вельмі паспяховымі.
Іх змест амерыканскі прэзідэнт паспеў абмеркаваць з шэрагам еўрапейскіх лідараў і Зяленскім. Паведамляецца, што цалкам верагодна хуткая сустрэча Пуціна і Трампа. Але СМІ Злучаных Штатаў на гэты конт даюць супярэчлівую інфармацыю: CBS сцвярджае - гэтаму нічога не перашкаджае, CNN гаворыць, што арганізаваць перамовы такога ўзроўню могуць проста не паспець.
Белы дом, зрэшты, зусім не знаходзіцца ў абсалютнай эйфарыі: дзяржсакратар Рубіа заявіў - да сустрэчы на вышэйшым узроўні варта дамовіцца па тэрытарыяльным пытанні. Характэрна, што ў найбліжэйшыя суткі-двое Трамп збіраецца прыняць рашэнне па пытанні аб другасных санкцыях у дачыненні да гандлёвых партнёраў Расіі: відавочна, раз пра гэта ідзе размова, амерыканцы не лічаць, што ўкраінскі канфлікт завершыцца ўжо заўтра і на іх умовах.