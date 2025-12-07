3.78 BYN
2.88 BYN
3.35 BYN
Мерц, Макрон і Стармер вырашылі дапрацаваць мірны план Трампа
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мерц, Макрон і Стармер вырашылі дапрацаваць мірны план Трампа. Зараз ён знаходзіцца на завяршальным этапе, паведамляе Guardian.
Таксама ўдакладняецца, што трэба дапрацаваць пытанні надзейных гарантый бяспекі і прапаноў па пасляваенным аднаўленні Украіны.
Агенцтва Reuters перадае словы Зяленскага пра тое, што сёння, 9 снежня, ЗША будзе перададзены новы варыянт мірнага плана, выпрацаваны падчас яго сустрэчы з еўрапейскімі лідарамі. Ён паведаміў, што план скарочаны з 28 пунктаў да 20, а таксама, што кампраміс па пытанні тэрыторый пакуль не знойдзены.
Зяленскі прыбыў у сталіцу Брытаніі напярэдадні, дзе сустрэўся з кіраўніком урада Стармерам, канцлерам Германіі Мерцам і прэзідэнтам Францыі Макронам.