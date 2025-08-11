3.72 BYN
Мерц плануе ўстроіць анлайн-сустрэчу Трампа і Зяленскага
Канцлер Германіі Фрыдрых Мерц анансаваў экстранны анлайн-саміт па Украіне за 48 гадзін да сустрэчы лідараў Расіі Уладзіміра Пуціна і ЗША Дональда Трампа на Алясцы.
Чакаецца, што ў ім возьмуць удзел Зяленскі, Трамп і віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ды Вэнс, а таксама кіраўнікі шэрагу еўрапейскіх краін, Генсак НАТА Марк Рутэ і кіраўнік Еўракамісіі Урсула фон дэр Ляен. На парадку, як піша Bloomberg, далейшыя варыянты дзеянняў, накіраваных на аказанне націску на Расію, а таксама падрыхтоўка магчымых мірных перамоў і звязаныя з гэтым пытанні, датычныя тэрытарыяльных прэтэнзій і бяспекі.
Асобна пройдзе яшчэ адна віртуальная сустрэча - Мерц правядзе перамовы з брытанскім прэм'ерам Кірам Стармерам і французскім лідарам Эманюэлем Макронам. Паведамляецца, што іншыя сустрэчы ў розных фарматах адбудуцца на працягу 12 жніўня, у тым ліку і з Трампам.