Мільярд долараў за рэбрэндынг: Трамп пераймянуе Пентагон у Мінвайны
Лідар ЗША Дональд Трамп распарадзіўся перайменаваць Міністэрства абароны ў Міністэрства вайны. Пра гэта паведамляе БЕЛТА, спасылаючыся на BBC.
На думку кіраўніка Белага дома, назва "Міністэрства вайны" перадае больш моцны сігнал гатоўнасці і рашучасці ў параўнанні з "Міністэрствам абароны", што падкрэслівае толькі абарончыя магчымасці.
Пасля перайменавання міністр абароны Піт Хегсет будзе называцца ваенным міністрам.
Але Трамп не можа афіцыйна змяніць назву без адабрэння Кангрэса.
Белы дом пакуль не паведаміў, колькі будзе каштаваць рэбрэндынг, але амерыканскія СМІ чакаюць, што кошт абнаўлення соцень агенцтваў, эмблем, адрасоў электроннай пошты, уніформы і г. д. складзе мільярд долараў, і гэта можа ўскладніць намаганні Пентагона па скарачэнні выдаткаў і непатрэбных марнаванняў.