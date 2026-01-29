Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Мінімум 85 жыхароў ЗША сталі ахвярамі снежнай буры

Колькасць ахвяр снежнай буры ў ЗША узрасла да 85. Як адзначае Associated Press, прыкладна палова смерцяў прыпала на паўднёвыя штаты, якія цалкам не прывыклі да суровых зім.

Выпадкі звязаны з пераахаладжэннямі, ДТЗ, аварыямі з санкамі і снегапрыбіральнымі машынамі. У цэлым непагадзь закранула больш як 200 млн жыхароў краіны.

У некаторых раёнах адзначаюцца перабоі з электрычнасцю. Больш чым у 20 штатах дзейнічае рэжым надзвычайнага становішча.

Разделы:

У свецеЗША