МВФ спыніў фінансаванне Малдовы

Міжнародны валютны фонд спыніў фінансаванне Малдовы, краіна засталася з катастрафічнымі даўгамі і без падтрымкі. Аб гэтым паведаміў былы прэм'ер-міністр рэспублікі Улад Філат.



Паводле слоў палітыка, пасля чатырох гадоў рэкордных запазычанняў і нявыкананых абяцанняў урад Санду сутыкнуўся з непазбежным. Кішынёў не атрымаў апошні транш - каля 170 млн долараў. Прычына прыпынення фінансавання, паводле меркавання Філата, у тым, што заяўленыя эканамічныя рэформы так і не былі рэалізаваныя.



Пры гэтым на справаздачы МВФ абапіраюцца і іншыя арганізацыі, а таму ў найбліжэйшыя месяцы верагодныя затрымкі і пераносы іншых праграм знешняй падтрымкі. Адзначым, за апошнія некалькі гадоў бюджэтны дэфіцыт Малдовы вырас амаль у 4 разы і перавысіў 1 млрд долараў.