МЗС Латвіі заклікае грамадзян і чыноўнікаў не ездзіць у Беларусь
Аўтар:Рэдакцыя news.by
МЗС Латвіі ізноў заклікаў устрымацца ад наведвання Беларусі, з такой рэкамендацыяй ведамства звярнулася да кіраўнікоў мясцовых самакіраванняў краіны.
Акрамя таго, існуе фактычная забарона на наведванне Беларусі для латвійскіх чыноўнікаў: такія паездкі могуць стаць падставай для звальнення.
Тым не менш, латвійцы працягваюць да нас прыязджаць, нават нягледзячы на тое, што Рыга забараніла і арганізацыю тураў, і рэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Беларусь. Пагранічнікі паведамляюць, што толькі за снежань 2025 года ў краіне пабывалі 5,5 тыс. грамадзян Латвіі, у студзені 2026 года - амаль 3 тыс. Яны едуць да нас на шопінг, каб паправіць здароўе ў санаторыях або наведаць стаматолага.