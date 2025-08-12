3.72 BYN
МЗС Польшчы: Варшава катэгарычна адхіляе прапанову Мінска аб аднаўленні дыялогу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польскі МЗС аб'явіў, што Варшава катэгарычна адхіляе прапанову Мінска аб аднаўленні дыялогу. Такім быў адказ польскага боку на ліст нашага Міністэрства абароны, у якім змяшчалася ініцыятыва адмовіцца ад эскалацыі напружанасці і аднавіць добрасуседскія адносіны.
Фармальнай прычынай адмовы паслужыў міграцыйны крызіс на агульнай мяжы. Гэта выглядае надуманай падставай. Польшча ўвяла пашпартны кантроль на межах з Германіяй і Літвой, значыць, лічыць і гэтыя краіны вінаватымі ў міграцыйным крызісе. Аднак палітычныя, эканамічныя і дыпламатычныя адносіны з імі не спыняе.
У самой Варшаве не раз заяўлялі, што гатовыя зрабіць усё магчымае для вырашэння міграцыйнага крызісу. Аднак, як і зараз, на прапанову беларускага боку адказалі адмовай.