Паводле даных ведамства, для гэтага ў горад Чугуеў Харкаўскай вобласці СБУ была дастаўлена група замежных журналістаў пад легендай "падрыхтоўкі серыі рэпартажаў аб мясцовых жыхарах". Непасрэдна перад самітам у пятніцу УСУ спланаваны правакацыйны ўдар з прымяненнем БПЛА і ракет, які мяркуецца асвятліць у заходняй прэсе як агрэсію Расіі.