3.72 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
МЗС РФ: Кіеўскі рэжым рыхтуе правакацыю ў мэтах зрыву расійска-амерыканскіх перамоў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кіеўскім рэжымам ажыццяўляецца падрыхтоўка правакацыі ў мэтах зрыву расійска-амерыканскіх перамоў. Аб гэтым паведамляе Міністэрства абароны Расіі.
Паводле даных ведамства, для гэтага ў горад Чугуеў Харкаўскай вобласці СБУ была дастаўлена група замежных журналістаў пад легендай "падрыхтоўкі серыі рэпартажаў аб мясцовых жыхарах". Непасрэдна перад самітам у пятніцу УСУ спланаваны правакацыйны ўдар з прымяненнем БПЛА і ракет, які мяркуецца асвятліць у заходняй прэсе як агрэсію Расіі.
Фота РІА Навіны