МЗС РФ: тэрарыстычная актыўнасць Кіева ўзмацнілася на фоне маючага адбыцца саміту на Алясцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Тэрарыстычная актыўнасць Кіева ўзмацнілася на фоне маючага адбыцца саміту на Алясцы, заявілі ў МЗС Расіі.
Так, 14 жніўня расійскія рэгіёны пацярпелі ад атак беспілотнікаў. Ударам падвергнуўся Растоў-на-Доне - паранены 13 чалавек, пашкоджаны некалькі шматпавярховак, паведамляюць мясцовыя ўлады.
Белгарад 14 жніўня атакавалі двойчы. Раніцай нанеслі ўдар па будынку ўрада вобласці. Побач знаходзіўся кіраўнік рэгіёна. Ніхто не пацярпеў, але беспілотнікі ўдарылі зноў - было паранена тры мірныя жыхары. Дзяржустановы Белгародскай вобласці пераведзены на дыстанцыйную работу, забаронены вулічныя мерапрыемствы. Закрыты паркі і скверы.