На Форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі плануюць заключыць кантракты больш як на 1 млрд рублёў
На Форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі плануецца заключыць кантракты на суму больш за 1 млрд беларускіх рублёў. Пра гэта ішла размова ў Савеце Рэспублікі на пасяджэнні аргкамітэта па падрыхтоўцы і правядзенні дадзенага мерапрыемства. Расійскі бок прымаў удзел у фармаце відэаканферэнцыі.
Нагадаем, у 2026 годзе форум пройдзе 25 і 26 чэрвеня. Яго тэмай стане "Эканамічнае ўзаемадзеянне рэгіёнаў - аснова ўстойлівага развіцця Беларусі і Расіі". У першы дзень запланавана праца дзесяці секцый. Адна пройдзе ў Мінску, 9 - у Мінскай вобласці. Таксама ў першы дзень будзе і насычаная культурная праграма. А 26 чэрвеня пройдуць сустрэчы спікераў Савета Рэспублікі і Савета Федэрацыі з кіраўнікамі рэгіёнаў дзвюх краін. Затым пленарнае пасяджэнне. Таксама ў планах падпісаць пагадненні, мемарандумы, дарожныя карты па ўзаемадзеянні паміж рэгіёнамі дзвюх краін.
Папярэдні, 12-ы Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі прайшоў у Ніжнім Ноўгарадзе і быў прысвечаны моладзевай палітыцы. Сума кантрактаў дасягнула каля 900 млн беларускіх рублёў.