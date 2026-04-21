На Форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі плануюць заключыць кантракты больш як на 1 млрд рублёў

Нагадаем, у 2026 годзе форум пройдзе 25 і 26 чэрвеня. Яго тэмай стане "Эканамічнае ўзаемадзеянне рэгіёнаў - аснова ўстойлівага развіцця Беларусі і Расіі". У першы дзень запланавана праца дзесяці секцый. Адна пройдзе ў Мінску, 9 - у Мінскай вобласці. Таксама ў першы дзень будзе і насычаная культурная праграма. А 26 чэрвеня пройдуць сустрэчы спікераў Савета Рэспублікі і Савета Федэрацыі з кіраўнікамі рэгіёнаў дзвюх краін. Затым пленарнае пасяджэнне. Таксама ў планах падпісаць пагадненні, мемарандумы, дарожныя карты па ўзаемадзеянні паміж рэгіёнамі дзвюх краін.