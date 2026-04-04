Не самы лепшы след у гісторыі: на караблі "Арыён", які рухаецца да Месяца, засмеціўся туалет
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На амерыканскім касмічным караблі, які працягвае свой шлях да Месяца, зноў засмеціўся туалет. Пасля шэрагу спроб адрамантаваць яго аднавіць функцыянальнасць санвузла ўдалося толькі збольшага.
Між тым карабель "Арыён" пераадолеў ужо палову шляху да Месяца: пасля таго як касмічнае судна абляціць Месяц, яно накіруецца да Зямлі, дзе і зробіць пасадку 12 красавіка.
Праблемы з туалетам узнікалі на "Арыёне" ўжо двойчы - зразумела, касмічную экспедыцыю гэта не спыніць, але можа прывесці да таго, што палёт пакіне не самы бездакорны след у гісторыі.