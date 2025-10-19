Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Нечаканае прасвятленне: Зяленскі гатовы весці перамовы аб міры ў тэрміновым парадку

Уладзімір Зяленскі паведаміў, што гатовы весці перамовы аб міры ў тэрміновым парадку на падставе бягучай лініі баявога судотыку. Раней такі варыянт прапанавалі і ў Вашынгтоне.

Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, Расіі і Украіне варта спыніцца і дамовіцца пра астатняе пазней, пры гэтым ён не выключыў перадачу Маскве тэрыторый.

Як паведамляе Financial Times, мінулыя 17 кастрычніка перамовы Трампа і Зяленскага скончыліся крыкамі. За зачыненымі дзвярыма амерыканец пераказваў украінцу фразы прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна з іх апошняй гутаркі і нават адкінуў у бок карты з баявым становішчам.

Адзначаецца, гаспадар Белага дома заявіў Зяленскаму, што той павінен прыняць умовы Пуціна або будзе знішчаны Расіяй.

Фота РІА Навіны

Разделы:

У свецеУкраіна