Нечаканае прасвятленне: Зяленскі гатовы весці перамовы аб міры ў тэрміновым парадку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Уладзімір Зяленскі паведаміў, што гатовы весці перамовы аб міры ў тэрміновым парадку на падставе бягучай лініі баявога судотыку. Раней такі варыянт прапанавалі і ў Вашынгтоне.
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, Расіі і Украіне варта спыніцца і дамовіцца пра астатняе пазней, пры гэтым ён не выключыў перадачу Маскве тэрыторый.
Як паведамляе Financial Times, мінулыя 17 кастрычніка перамовы Трампа і Зяленскага скончыліся крыкамі. За зачыненымі дзвярыма амерыканец пераказваў украінцу фразы прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна з іх апошняй гутаркі і нават адкінуў у бок карты з баявым становішчам.
Адзначаецца, гаспадар Белага дома заявіў Зяленскаму, што той павінен прыняць умовы Пуціна або будзе знішчаны Расіяй.
