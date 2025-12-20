3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Немцы асвісталі Мерца падчас памінальнай службы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Незадаволена сустрэлі Мерца на ўсходзе Германіі ў Магдэбургу. Канцлер ФРГ прыехаў на службу ў памяць аб ахвярах тэракта на калядным рынку. Натоўп асвістаў яго. А ўсё таму, што большасць немцаў абвінавачваюць у тэракце ўрад і звязваюць гэта з няўдалай міграцыйнай палітыкай.
Паводле меркавання мясцовых жыхароў, іншаземцы гадамі прыязджаюць у Германію, парушаюць парадак, а ўлады не прымаюць ніякіх мер.
Нагадаем, у выніку тэракта ў Магдэбургу ў 2024 годзе загінулі 6 чалавек, амаль 300 пацярпелі. Па выніках апошніх апытанняў, больш за 60 % немцаў асцерагаюцца наведваць калядныя лакацыі.