Новае кіраўніцтва Ірана гатова да перамоў са Злучанымі Штатамі, заявіў Трамп

Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што новае кіраўніцтва Ірана ініцыявала перамовы з Вашынгтонам. Аб гэтым амерыканскі лідар сказаў у інтэрв'ю The Atlantic, інфармуе БЕЛТА.

"Яны хочуць пагаварыць, і я пагадзіўся пагаварыць, таму я буду з імі размаўляць. Ім трэба было зрабіць гэта раней. Ім трэба было значна раней пайсці на тое, што было вельмі практычна і лёгка зрабіць. Яны вельмі доўга чакалі", - сказаў Трамп.