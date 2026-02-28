3.75 BYN
Новае кіраўніцтва Ірана гатова да перамоў са Злучанымі Штатамі, заявіў Трамп
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што новае кіраўніцтва Ірана ініцыявала перамовы з Вашынгтонам. Аб гэтым амерыканскі лідар сказаў у інтэрв'ю The Atlantic, інфармуе БЕЛТА.
"Яны хочуць пагаварыць, і я пагадзіўся пагаварыць, таму я буду з імі размаўляць. Ім трэба было зрабіць гэта раней. Ім трэба было значна раней пайсці на тое, што было вельмі практычна і лёгка зрабіць. Яны вельмі доўга чакалі", - сказаў Трамп.
На пытанне аб тым, ці адбудзецца яго размова з іранцамі сёння або заўтра, прэзідэнт ЗША адказаў: "Я не магу вам гэтага сказаць".
Раніцай 28 лютага ЗША і Ізраіль пачалі ваенную аперацыю супраць Ірана - яны нанеслі ўдары па найбуйнейшых іранскіх гарадах, у тым ліку па Тэгеране. Паведамляецца аб разбурэннях і гібелі цывільных асоб. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі заявіў аб маштабнай аперацыі ў адказ.