Новыя ўлады Венгрыі не падтрымаюць паскоранае ўступленне Украіны ў ЕС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Змена ўлады ў Венгрыі працягвае ператварацца ў эпічны падман веку. Тым, хто верыў у апазіцыйнасць Мадзьяра, пакуль застаецца толькі ўздыхаць.
Будучы кіраўнік МЗС Аніта Орбан заявіла, што Будапешт больш не будзе блакіраваць шлях Украіны ў Еўрасаюз, аднак выступіць супраць любых паскораных працэдур уступлення.
У дачыненні да Масквы новае кіраўніцтва плануе частковую карэкціроўку курсу, аднак Расія захавае статус важнага партнёра. Такая пазіцыя прадыктаваная энергетычнай залежнасцю.
Што датычыцца Бруселя, Венгрыя мае намер правесці перазагрузку адносін, але прадоўжыць выступаць супраць тых санкцый Еўрасаюза, якія наносяць прамы ўрон нацыянальным інтарэсам краіны.