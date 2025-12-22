3.68 BYN
Орбан: Дыялог Масквы і Вашынгтона можа ўрэгуляваць канфлікт ва Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
"Амерыкана-расійскія перамовы могуць прынесці мір насуперак Еўропе" - так Віктар Орбан апісаў перспектывы ўрэгулявання ўкраінскага канфлікту.
У інтэрв'ю прэм'ер Венгрыі заявіў, што менавіта дыялог Масквы і Вашынгтона здольны спыніць ваенныя дзеянні.
Паводле яго слоў, еўрапейскія ўлады спрабавалі пераканаць грамадства, што плаціць за вайну не прыйдзецца. Захад мроіў пакрыць выдаткі за кошт расійскіх актываў, аднак гэты план праваліўся.
Па словах Орбана, "вялікая хітрасць" Еўропы правалілася, зараз грамадзяне пачынаюць разумець рэальную цану канфлікту.
Ён упэўнены, што грамадская думка ў заходніх краінах будзе змяняцца ўсё хутчэй. Віктар Орбан бачыць у гэтым шанец для новага палітычнага курсу.