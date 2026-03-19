Орбан: Еўропа не выжыве без расійскай нафты

Еўропа не выжыве без расійскай нафты, калі на парозе глабальны дэфіцыт паліва. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Венгрыі.

Віктар Орбан падкрэсліў, што на працягу двух тыдняў гэта стане відавочна ўсім. Ён таксама дадаў, што памылковая палітыка Еўрасаюза ўжо прывяла аб'яднанне да ізаляцыі і працягвае набліжаць да банкруцтва. Энергетычны крызіс не пераадолець без дыялогу з Расіяй, ЗША і Кітаем, рэзюмаваў прэм'ер Венгрыі.

Як паведамляе Politico, Орбан пакінуў саміт ЕС у прыпаднятым настроі, заблакіраваўшы 90 млрд еўра для Украіны. Рознагалоссе дасягнула "беспрэцэдэнтнага" напалу.

