Палякі з-за росту цэн скупляюць таннае паліва на славацкіх прымежных АЗС

У Еўропе набірае папулярнасць паліўны турызм. Палякі з-за росту цэн на дызель сталі масава скупляць таннае гаручае на прымежных запраўках у Славакіі. Паводле інфармацыі мясцовых улад, ужо цалкам спустошаны як мінімум 22 АЗС.

З-за небывалай актыўнасці прэм'ер Славакіі Фіца заявіў, што яго ўрад разглядае магчымасць усталявання больш высокіх рознічных цэн на гаручае для іншаземцаў або абмежаванне аб'ёмаў іх пакупак.

Цікава, што ў той жа час у саму Польшчу актыўна едуць з Германіі. Мэр польскага горада Свінауйсьце папярэдзіла, што нямецкія аўтамабілісты, якія імкнуцца перасячы мяжу ў пошуках таннейшага паліва, ствараюць дэфіцыт і вымушаюць улады разгледзець пытанне аб абмежаванні продажаў. Зрэшты, асудзіць іх складана, бо для вадзіцеляў з 50-літровым бакам розніца складае больш як 30 еўра, што робіць кароткую паездку праз мяжу вельмі прывабнай.