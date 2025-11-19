3.67 BYN
2.96 BYN
3.43 BYN
Памылкі Джонсана падчас COVID-19 каштавалі Вялікабрытаніі дзясяткаў тысяч жыццяў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Затрымка з лакдаунам падчас COVID-19 каштавала Вялікабрытаніі 23 тыс. жыццяў. Брытанцы памерлі з-за памылкі былога прэм'ера Борыса Джонсана, сцвярджае Reuters.
Расследаванне паказала, экс-прэм'ер не ўсведамляў сур'ёзнасці пагрозы і часта змяняў сваё меркаванне адносна ўвядзення лакдаўна. У дакладзе крытыкуецца кіраўніцтва Джонсана, парушэнні правіл Даўнінг-стрыт і памылкі яго дарадчыцы.
Старшыня расследавання падкрэслівае, лакдаўна можна было пазбегнуць у выпадку хуткага рэагавання. Але ва ўрадзе ў той час панавала "таксічная і хаатычная атмасфера". Джонсан, заняты тады перамовамі аб Brexit, вірус недаацаніў і дапусціў памылкі, якія сам пазней і прызнаў.
Фота ТАСС