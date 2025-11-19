Памылкі Джонсана падчас COVID-19 каштавалі Вялікабрытаніі дзясяткаў тысяч жыццяў

Расследаванне паказала, экс-прэм'ер не ўсведамляў сур'ёзнасці пагрозы і часта змяняў сваё меркаванне адносна ўвядзення лакдаўна. У дакладзе крытыкуецца кіраўніцтва Джонсана, парушэнні правіл Даўнінг-стрыт і памылкі яго дарадчыцы.

Старшыня расследавання падкрэслівае, лакдаўна можна было пазбегнуць у выпадку хуткага рэагавання. Але ва ўрадзе ў той час панавала "таксічная і хаатычная атмасфера". Джонсан, заняты тады перамовамі аб Brexit, вірус недаацаніў і дапусціў памылкі, якія сам пазней і прызнаў.