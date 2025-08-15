Пасля саміту Трамп патэлефанаваў еўрапейскім лідарам і Зяленскаму

Так або інакш, Трамп патэлефанаваў Зяленскаму пасля сустрэчы з Пуціным. Ён таксама правёў тэлефонныя перамовы з кіраўнікамі еўрапейскіх дзяржаў. Пра гэта паведамляе Fox News. Падрабязнасці размовы не прыводзяцца, і Еўропа пакуль не дала свой адказ на эпахальны саміт. Аднак вядома аб чаканнях еўралідараў.

Як заявіў тэлеканалу NBC неназваны еўрапейскі чыноўнік, ЕС прыгатаваўся да вельмі праблематычнага для яго зыходу саміту. А тэлеканал CNN са спасылкай на эксперта заявіў, што стаўкі для еўрапейскіх лідараў вельмі высокія, і за сустрэчай на Алясцы яны рыхтаваліся сачыць уважліва і з трывогай.