3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Паводка ў Дагестане: патокі вады выносяць аўтамабілі, збіваюць з ног людзей, разбураюць дамы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Дагестане ўведзены рэжым надзвычайнай сітуацыі: тут з-за праліўных дажджоў зафіксаваны шэраг паводак. Асабліва цяжка прыйшлося Махачкале - сталіцы гэтага расійскага рэгіёна. Патокі вады выносяць аўтамабілі, збіваюць з ног людзей, разбураюць дамы.
Ратавальнікі на лодках эвакуіруюць людзей з затопленых раёнаў. Не менш чым 60 тыс. дамоў засталіся без электрычнасці, узніклі праблемы з чыстай пітной вадой. Крытычная сітуацыя з-за непагадзі ўзнікла ў многіх гарадах і раёнах Дагестана. У сталіцы рэгіёна пад вадой аказаліся першыя паверхі дамоў.