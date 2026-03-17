3.67 BYN
2.95 BYN
3.37 BYN
Пайшоў з жыцця патрыярх Грузіі Ілія II
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Грузія пагрузілася ў жалобу. У Тбілісі ва ўзросце 93 гадоў памёр Каталікос-Патрыярх усея Грузіі Ілія II. Сотні людзей сабраліся ля будынка Патрыярхіі ў сталіцы краіны.
Ілію II лічаць самай аўтарытэтнай фігурай у гісторыі незалежнай Грузіі і духоўным лідарам нацыі апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў. Ён узначальваў Грузінскую праваслаўную царкву амаль паўстагоддзя.
Стаўшы патрыярхам у 44 гады яшчэ ў савецкі час, Ілія II адкрыў новую старонку ў гісторыі грузінскай царквы. У гады яго патрыярства паства царквы павялічылася ў разы, у зачыненых храмах зноў пачалі праходзіць службы, а ў краіне будаваліся новыя цэрквы. Прадстаўнік патрыярхіі паведаміў, што паніхіда пройдзе сёння ў саборы Святой Сёмухі ў Тбілісі.
Фота РІА Навіны