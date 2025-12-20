3.66 BYN
Перамовы па Украіне: што заявіў пасланнік Крамля, на што пагадзіўся Зяленскі
У Маямі завяршыўся чарговы раўнд перамоў паміж Расіяй і ЗША па пытанні ўрэгулявання ўкраінскага канфлікту. Пасля заканчэння сустрэчы пасланнік Крамля Дзмітрыеў заявіў, што кансультацыі праходзяць канструктыўна і прадоўжацца 21 снежня.
Крыху раней перспектывы заключэння мірнага пагаднення пракаменціраваў Зяленскі, які зараз знаходзіцца ў Партугаліі. Ён лічыць, што шанцы на дасягненне ўзаемапрымальнага рашэння дастаткова вялікія. Украіна гатова спыніць баявыя дзеянні па лініі судотыку войскаў, больш за тое, Кіеў згодны, што тэрытарыяльная праблема можа быць урэгулявана пазней дыпламатычным шляхам.
Зяленскі таксама прызнаў, што армія мірнага часу ў 800 тыс. штыкоў - гэта непасільны для Украіны груз. Усе гэтыя тры моманты былі аднымі з ключавых у пераліку рознагалоссяў бакоў, якія не дазвалялі дасягнуць згоды па мірным плане.