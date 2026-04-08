Перамовы пад пытаннем: Іран адмаўляецца ад дыялогу з ЗША з-за ўдараў па Ліване

Дональд Трамп заявіў, што, паводле яго звестак, Тэгеран спаганяе плату танкераў, якія праходзяць праз Армузскі праліў. Амерыканскі лідар лічыць, што гэта недапушчальна. Між тым напярэдадні гэтай воднай артэрыяй не прайшло ніводнага судна. МЗС Ірана абвясціў, што Армуз застаецца адчыненым для караблёў пад любымі флагамі, але праход праз праліў неабходна ўзгадняць з іранскімі ваеннымі ўладамі.

У Тэль-Авіве гавораць, што з аўторка пачнуцца перамовы аб ліванскім урэгуляванні, але ракетныя абстрэлы да гэтага моманту не спыняцца. Іран лічыць атакі на Ліван парушэннем сваіх дамоўленасцяў з амерыканцамі. У сталіцы Пакістана пачалі было падрыхтоўку да таго, каб прыняць дэлегацыі дзвюх краін, але прыкмет хуткага пачатку перамоў няма.