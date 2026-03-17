Politico: Трамп імкнецца ўрэгуляваць канфлікт ва Украіне дзеля збліжэння з Масквой
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Трамп імкнецца ўрэгуляваць канфлікт ва Украіне дзеля збліжэння з Масквой – піша Politico. Галоўная мэта Вашынгтона - прыток амерыканскіх інвестыцый у Расію і зрушэнне глабальнага парадку ў бок ад Кітая.
Газета адзначае, што ЗША лічаць Кітай сваёй галоўнай геапалітычнай пагрозай. Трамп бачыць вялікую пагрозу ў альянсе Масквы і Пекіна, які расце. І таму, каб прыслабіць або разарваць гэты альянс, жадае знайсці спосабы палепшыць адносіны Крамля з Белым домам. І вось ужо Кіеў занепакоены ідэяй ЗША прадаставіць Расіі эканамічныя стымулы для збліжэння.
Фота РІА Навіны