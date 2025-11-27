Politico: Вашынгтон трымае ў тайне ад Еўропы свой апошні варыянт мірнага плана па Украіне

Старшыня Еўрасавета Кошта сцвярджае, што Брусель цесна працуе з Кіевам і Вашынгтонам для забеспячэння ўмоў дасягнення міру ва Украіне. Паводле яго слоў, толькі ЕС можа абмяркоўваць санкцыі, пашырэнне ЕС і замарожаныя расійскія актывы.

Таксама сур'ёзныя наступствы для Украіны і мірных пагадненняў можа мець вобыск у кіраўніка офіса Зяленскага Ермака, піша брытанская The Guardian. Адзначана, што Ярмак выконвае шэраг важных функцый, без яго Зяленскаму будзе цяжка кіраваць.