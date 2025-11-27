3.72 BYN
Politico: Вашынгтон трымае ў тайне ад Еўропы свой апошні варыянт мірнага плана па Украіне
Вашынгтон трымае ў тайне ад Еўропы свой апошні варыянт мірнага плана па Украіне, піша Politico. Пасля ўцечкі папярэдняга ЗША не паказваюць новы дакумент нават дыпламатам ЕС.
Старшыня Еўрасавета Кошта сцвярджае, што Брусель цесна працуе з Кіевам і Вашынгтонам для забеспячэння ўмоў дасягнення міру ва Украіне. Паводле яго слоў, толькі ЕС можа абмяркоўваць санкцыі, пашырэнне ЕС і замарожаныя расійскія актывы.
Пры гэтым па апошнім пытанні згоды ў Еўропе няма. Бельгія, дзе размешчаны актывы, запатрабавала юрыдычных гарантый ад Еўракамісіі па выкарыстанні расійскіх актываў для фінансавання Украіны. Акрамя таго, бельгійскі прэм'ер адзначыў, што схема Камісіі заблакіруе мірнае пагадненне.
Таксама сур'ёзныя наступствы для Украіны і мірных пагадненняў можа мець вобыск у кіраўніка офіса Зяленскага Ермака, піша брытанская The Guardian. Адзначана, што Ярмак выконвае шэраг важных функцый, без яго Зяленскаму будзе цяжка кіраваць.