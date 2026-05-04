Польшча гатовая размясціць у сябе вайскоўцаў ЗША пасля іх вываду з Германіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польшча ўжо некалькі месяцаў вядзе перамовы са Злучанымі Штатамі аб павелічэнні амерыканскага ваеннага кантынгенту на польскай тэрыторыі. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніка МЗС польскага рэжыму. Варшава спадзяецца прыняць тыя войскі, што неўзабаве пакінуць Германію.
Нагадаем, Трамп мае намер вывесці мінімум 5 тыс. амерыканскіх салдат з нямецкай тэрыторыі з-за канфлікту з Мерцам. Раней канцлер раскрытыкаваў дзеянні Вашынгтона на Блізкім Усходзе. Перадыслакацыя вайскоўцаў можа заняць ад 6 да 12 месяцаў. На дадзены момант у Польшчы знаходзяцца каля 10 тыс. амерыканскіх салдат.