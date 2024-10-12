Вар'яцкія размовы гучаць у краіне - суседцы Беларусі. Польшча можа напасці на Санкт-Пецярбург - з такой заявай выступіў былы начальнік польскага Генштаба Раймунд Анджэйчак.

Паводле яго слоў, у выпадку, калі расійскія войскі пяройдуць мяжу з Літвой, адказ будзе неадкладны. У першую ж хвіліну польская армія ўдарыць па ўсіх стратэгічных аб'ектах у радыусе 300 км, у тым ліку і па Санкт-Пецярбургу.

Анджэйчак таксама заявіў, што еўрапейскія краіны павінны ўзяць ініцыятыву ў свае рукі і даць зразумець Расіі, што напад на Польшчу або краіны Балтыі будзе пачаткам татальнага супрацьстаяння. Для гэтых мэт Варшава ўжо закуплівае 800 ракет з далёкасцю да 900 км.