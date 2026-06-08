3.84 BYN
2.81 BYN
3.23 BYN
Польшча патрабуе ўдзелу ў перамовах па Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польшча патрабуе ўдзелу ў перамовах па Украіне. Як паведамляе Reuters, прэм'ер рэжыму Туск заявіў, што Варшава незадаволена фарматам Е3, які ўключае толькі Вялікабрытанію, Германію і Францыю.
Варшава абураная тым, што яе і іншых еўрапейскіх спонсараў Кіева літаральна адхілілі ад прыняцця рашэнняў. Туск адзначыў, што ўжо абмеркаваў гэтую праблему з прэм'ерам Італіі Мелоні, якая таксама раззлаваная фанабэрыстасцю калег.
Кіраўнік польскага рэжыму таксама перасцярог усіх ад "хуткага пачатку дыялогу з Пуціным", падкрэсліўшы, што любыя дамоўленасці па Украіне, прынятыя за спінай Варшавы, не будуць мець для яе абсалютна ніякай абавязковай сілы.