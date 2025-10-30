Глядзець анлайнПраграма ТБ
Польскі бізнес чакае адкрыцця пагранпераходаў з Беларуссю

Адкрыццё двух пагранпераходаў з Беларуссю ў Падляскім ваяводстве вельмі важна для эканомікі ўсходняй Польшчы. Такое меркаванне польскіх прадпрымальнікаў публікуе сайт мясцовага радыё.

Гэтага рашэння прадпрымальнікі рэгіёна, якія пацярпелі ад папярэдняга закрыцця меж, чакалі з нецярпеннем, заявілі ў Саюзе польскіх прадпрымальнікаў "Аб'яднаны Усход".

Адзначаецца, што аднаўленне грузавых і пасажырскіх перавозак ажывіць прымежны гандаль, павялічыць прыбыткі мясцовых органаў улады, умацуе турызм і транспартную інфраструктуру.

Падляскае ваяводства зноў зможа стаць ключавым пунктам на эканамічнай карце Польшчы. Зараз там рыхтуюцца да аднаўлення працы пунктаў пропуску ў Баброўніках і Кузні.

