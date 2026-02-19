Глядзець анлайнПраграма ТБ
Прадстаўнікі краін ЕC не ўзгаднілі 20-ы пакет санкцый супраць Расіі

Прадстаўнікі краін Еўрасаюза не змаглі ўзгадніць 20-ы пакет санкцый супраць Расіі. Магчыма, распачнуць яшчэ адну спробу дамовіцца на выхадных напярэдадні мерапрыемства з удзелам міністраў замежных спраў краін ЕС.

У праанансаваны пакет антырасійскіх санкцый унесены сферы энергетыкі, фінансавых паслуг і гандлю. У прыватнасці, у пералік могуць трапіць 43 танкеры, што перавозяць расійскую нафту, а таксама поўная забарона на іх абслугоўванне.

