Прагрэс у перамовах: ЗША і Расія аднаўляюць ваенны дыялог, Масква і Кіеў абмяняліся палоннымі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прагрэс у працэсе ўкраінскага ўрэгулявання відавочна азначыўся. Напярэдадні ЗША і Расія на перамовах у Абу-Дабі дамовіліся аднавіць дыялог паміж ваеннымі ведамствамі дзвюх краін на высокім узроўні. А дэлегацыі Масквы і Кіева падчас кансультацый прыйшлі да пагаднення абмяняць 314 ваеннапалонных.
Абмен ужо адбыўся: борт з расійскімі вайскоўцамі, вызваленымі з украінскага палону, уначы з 5 на 6 лютага прыбыў з Беларусі ў расійскую сталіцу.
Перамовы ў Абу-Дабі прадэманстравалі сур'ёзнасць намераў бакоў, заявіў кіраўнік МЗС ААЭ. Ён падкрэсліў, што дэлегацыі ўсіх трох краін залучаны ў дыпламатычны працэс.