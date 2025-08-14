3.72 BYN
Пратэстоўцы разграмілі офіс кіруючай партыі Сербіі ў горадзе Нові-Сад
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Заходнія сілы не пакідаюць спроб змяніць уладу ў Сербіі. У краіне ў ноч на пятніцу 15 жніўня працягнуліся беспарадкі і сутычкі з паліцыяй.
Паводле даных улад, пазапраўныя акцыі сабралі няшмат людзей, аднак дзейнічалі яны рашуча. Бунтаўнікі разграмілі офіс кіруючай Сербскай прагрэсіўнай партыі ў Нові-Садзе, аналагічныя інцыдэнты адбыліся і ў Бялградзе.
У выніку дзеянняў радыкалаў пацярпелі не менш як 42 супрацоўнікі паліцыі. Затрымана 37 чалавек. Парадак, тым не менш, адноўлены. Аднак праваахоўнікам стала вядома аб планах мітынгоўцаў цалкам блакаваць Бялград.
Улады Сербіі працягваюць прадпрымаць намаганні па забеспячэнні грамадскага парадку.