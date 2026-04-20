3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Рэкордны снегапад і буран абрынуліся на рэгіёны Расіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Нягледзячы на красавік, у Ніжнім Ноўгарадзе выпала рэкордная колькасць снегу - да 27 см. Зімовы краявід у горадзе з'явіўся ў выніку трохдзённай завеі.
У прыгарадзе з-за снегападу абваліўся мост, а ў найбліжэйшых рэгіёнах утварыліся шматкіламетровыя заторы.
У Забайкаллі вадзіцелям прыйшлося начаваць у машынах, а з дарог эвакуіравалі 250 чалавек, якія замярзалі. Буран таксама накрыў Чувашыю і Мардовію, да некаторых сёл не дабрацца.
На чарзеі ў завеі - Урал, Падмаскоўе і Санкт-Пецярбург.
Дарэчы, у Беларусі таксама чакаюцца замаразкі і мокры снег.