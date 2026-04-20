Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

Рэкордны снегапад і буран абрынуліся на рэгіёны Расіі

Нягледзячы на красавік, у Ніжнім Ноўгарадзе выпала рэкордная колькасць снегу - да 27 см. Зімовы краявід у горадзе з'явіўся ў выніку трохдзённай завеі.

У прыгарадзе з-за снегападу абваліўся мост, а ў найбліжэйшых рэгіёнах утварыліся шматкіламетровыя заторы.

У Забайкаллі вадзіцелям прыйшлося начаваць у машынах, а з дарог эвакуіравалі 250 чалавек, якія замярзалі. Буран таксама накрыў Чувашыю і Мардовію, да некаторых сёл не дабрацца.

На чарзеі ў завеі - Урал, Падмаскоўе і Санкт-Пецярбург.

Дарэчы, у Беларусі таксама чакаюцца замаразкі і мокры снег.

Разделы:

У свецеРасія