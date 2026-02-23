Глядзець анлайнПраграма ТБ
Reuters: Расія і Амерыка абмеркавалі кантроль над ядзернымі ўзбраеннямі

У Жэневе адбылася сустрэча амерыканскай і расійскай дэлегацый, дзе абмяркоўвалася магчымасць заключэння патэнцыяльнага шматбаковага дагавора аб кантролі над ядзернымі ўзбраеннямі. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на прадстаўніка Дзярждэпа. А сёння амерыканскія прадстаўнікі плануюць сустрэцца з дэлегацыяй Кітая.

Раней ЗША ўжо правялі двухбаковыя перамовы з двума іншымі членамі Савета Бяспекі ААН - Вялікабрытаніяй і Францыяй. Нагадаем, 5 лютага мінуў тэрмін дзеяння ДСНУ паміж Расіяй і ЗША. Адзначым, гэта быў апошні з міжнародна-прававых абмежавальнікаў разгортвання ядзернай зброі.

