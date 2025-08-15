3.72 BYN
Рэжым НЗ у Літве, краіна страціла 70 % ураджаю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Улады Літвы аб’явілі аб увядзенні рэжыму надзвычайнай сітуацыі ў краіне. Моцныя дажджы знішчылі больш за палову ўраджаю, паведаміў урад. Дажджамі ў краіне знішчана ад 50 да 70 % ураджаю. У многіх раёнах фермеры нясуць 100-працэнтныя страты з-за таго, што палі затопленыя і да іх проста не пад'ехаць.
Улады абнадзеілі, што пасля ўвядзення рэжыму НС у фермераў з'явіцца магчымасць падаць заяўкі на пакрыццё ўрону.