Рост цэн на паліва правакуе паніку ў свеце
Рост цэн на гаручае правакуе паніку: у Тайландзе народ выстройваецца па бензін з каністрамі і чэргі выцягваюцца на сотні метраў. У Егіпце ўводзяцца абмежаванні на спажыванне электраэнергіі. З канца сакавіка скарачаецца час работы гандлёвых цэнтраў, магазінаў і рэстаранаў.
Урады Еўропы ўводзяць меры для абароны спажыўцоў - Славакія зніжае цэны на бензін для мясцовых аўтаўладальнікаў, а вось замежнікі стануць плаціць на запраўках істотна даражэй. Праўда, славакам забаронена напаўняць больш за адну каністру і запраўляцца на суму больш чым 400 еўра.
Субсідыі на гаручае ўводзяць Італія і Аўстрыя за кошт паніжэння акцызаў. А вось немцы, насупраць, блізкія да бунту: гаручае і без таго самае дарагое ў Еўропе. Аднак улады рост цэн абмяжоўваць не маюць намеру: павялічваюць "зялёны" складальнік - экалагічны збор расце прапарцыянальна аптовай цане на бензін і дызель.