3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Рубіа: Пагадненне аб спыненні агню паміж Украінай і РФ знаходзіцца на заключным этапе
Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Рубіа заявіў, што пагадненне аб спыненні агню паміж Украінай і Расіяй знаходзіцца на этапе заключнага ўзгаднення. Урэгуляваны практычна ўсе спрэчныя пытанні, за выключэннем аднаго: вызначаюцца зоны кантролю на Данбасе.
Ужо 1 лютага адбудзецца сустрэча для вырашэння гэтай праблемы: у Абу-Дабі прыбудуць дэлегацыі Расіі і Украіны, дзе яны правядуць перамовы ў двухбаковым фармаце.
Рубіа таксама адзначыў, што ў гарантыях бяспекі, якіх патрабуе Кіеў, вялікая павінна быць роля еўрапейцаў і НАТА ў прыватнасці. Злучаныя Штаты мяркуюць, што альянс захавае свой цяперашні функцыянал, калі яго члены пачнуць траціцца на роўных з Вашынгтонам.
Рубіа лічыць, што ні ўкраінская праблема, ні грэнландская не пасвараць Еўропу са Штатамі. Між тым напярэдадні еўракамісар Калас заявіла, што характар узаемаадносін ЗША і ЕС змяніўся: Еўропа больш не з'яўляецца амерыканскім прыярытэтам, і Брусель плануе зыходзіць з гэтага пры выбудоўванні ўзаемаадносін.