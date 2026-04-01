3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Ругінене: Літва прызначыла прадстаўніка для двухбаковых палітычных перамоў з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Вільнюсе змірыліся з непазбежным - прэм'ер Літвы заявіла аб прызначэнні прадстаўніка для правядзення двухбаковых палітычных перамоў з Беларуссю. Імя і пасада яго не агучваюцца. Не забыла ўзгадаць Ругінене і пра ўмовы для правядзення перамоў. Вільнюс патрабуе рашэння праблемы з нелегальнымі мігрантамі, спынення інцыдэнтаў з паветранымі шарамі на мяжы, вяртання ўсіх літоўскіх грузавікоў без якіх-небудзь фінансавых умоў.
Раней спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коўл заклікаў Вільнюс аднавіць дыялог з Мінскам, заявіўшы, што беларускія калійныя ўдабрэнні, з вытворцы якіх ЗША знялі санкцыі, павінны пастаўляцца замежным пакупнікам праз Літву.