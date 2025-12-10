3.75 BYN
Рутэ заклікаў еўрапейцаў рыхтавацца да маштабнай вайны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Генсак НАТА Рутэ заклікаў еўрапейцаў рыхтавацца да вайны, якая, паводле яго словаў, дасягне вялізных маштабаў і будзе аналагічнай цяжкім часам папярэдніх пакаленняў.
Марк Рутэ, генеральны сакратар НАТА:
"Нам трэба рыхтавацца да такой жа вайны, якую перажылі нашы дзяды і прадзяды. Уявіце сабе канфлікт, які закране кожны дом".
З такой заявай Рутэ выступіў у Германіі на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Разам з запалохваннем еўрапейцаў Рутэ зноў заклікаў краіны НАТА траціць больш на абарону і вытворчасць узбраенняў, піша The Guardian.
Фота Reuters