Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Рутэ заклікаў еўрапейцаў рыхтавацца да маштабнай вайны

Генсак НАТА Рутэ заклікаў еўрапейцаў рыхтавацца да вайны, якая, паводле яго словаў, дасягне вялізных маштабаў і будзе аналагічнай цяжкім часам папярэдніх пакаленняў.

Марк Рутэ, генеральны сакратар НАТА:

"Нам трэба рыхтавацца да такой жа вайны, якую перажылі нашы дзяды і прадзяды. Уявіце сабе канфлікт, які закране кожны дом".

З такой заявай Рутэ выступіў у Германіі на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Разам з запалохваннем еўрапейцаў Рутэ зноў заклікаў краіны НАТА траціць больш на абарону і вытворчасць узбраенняў, піша The Guardian.

Фота Reuters

Разделы:

У свецеЕўропа