Саміт лідараў "кааліцыі жадаючых" адбудзецца ў Парыжы

4 верасня ў Парыжы адбудзецца саміт лідараў "кааліцыі жадаючых" для абмеркавання гарантый бяспекі для Украіны. Пасля сустрэчы запланавана тэлефонная размова ўдзельнікаў з прэзідэнтам ЗША Трампам.

Ужо вядома, што акрамя Макрона ў перамовах возьмуць удзел кіраўнік Еўракамісіі фон дэр Ляен і Еўрапейскага Савета Кошта, генеральны сакратар НАТА Рутэ, прэзідэнт Фінляндыі Стуб, а таксама прэм'ер польскага рэжыму Туск. Іншыя "жадаючыя" далучацца ў фармаце відэаканферэнцыі.

Зяленскі прыбыў у Парыж напярэдадні, як і спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Уіткаф. Удзел апошняга ў саміце не пацверджаны, але чакаюцца перамовы з украінскай дэлегацыяй.

