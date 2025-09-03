3.70 BYN
Саміт лідараў "кааліцыі жадаючых" адбудзецца ў Парыжы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
4 верасня ў Парыжы адбудзецца саміт лідараў "кааліцыі жадаючых" для абмеркавання гарантый бяспекі для Украіны. Пасля сустрэчы запланавана тэлефонная размова ўдзельнікаў з прэзідэнтам ЗША Трампам.
Ужо вядома, што акрамя Макрона ў перамовах возьмуць удзел кіраўнік Еўракамісіі фон дэр Ляен і Еўрапейскага Савета Кошта, генеральны сакратар НАТА Рутэ, прэзідэнт Фінляндыі Стуб, а таксама прэм'ер польскага рэжыму Туск. Іншыя "жадаючыя" далучацца ў фармаце відэаканферэнцыі.
Зяленскі прыбыў у Парыж напярэдадні, як і спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Уіткаф. Удзел апошняга ў саміце не пацверджаны, але чакаюцца перамовы з украінскай дэлегацыяй.
Фота AP