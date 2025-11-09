Глядзець анлайнПраграма ТБ
Сарказі вызваляць з турмы пад судовы кантроль

Нікаля Сарказі будзе вызвалены з турмы пад судовы кантроль. Апеляцыйны суд Парыжа задаволіў хадайніцтва экс-прэзідэнта Францыі. Ён прабыў у турме 20 дзён.

Улады спасылаліся на тое, што з'яўленне былога французскага лідара ўвагнала турму "Сантэ" ў хаос - зняволеныя буяняць. Таксама на Сарказі можа быць арганізаваны замах, а сам ён адмаўляецца ад турэмнай ежы. Макрон, які быў міністрам пры Сарказі, відавочна заступаецца за зняволенага.

Нагадаем, экс-прэзідэнт Францыі быў асуджаны па справе аб карупцыі і гандлі ўплывам.

Фота AP Photo

